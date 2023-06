Attaccata da un cinghiale mentre passeggia in centro: donna di 58 anni finisce in ospedale

GENOVA - Aggredita da un cinghiale in pieno centro a Genova nella notte tra domenica e lunedì. Una donna di 58 anni a causa delle ferite provocate dall'attacco dell'animale selvatico è stata ricoverata in ospedale al San Martino, scrive Today. La vittima è attualmente ricoverata presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale genovese, in attesa di essere visitata sia da parte dell'infettivologo che del chirurgo plastico, poiché ha riportato una vasta ferita alla gamba destra.

Seconda aggressione

E' la seconda aggressione da parte di un cinghiale a Genova, avvenuta nell'arco di pochi giorni.

Poco più di una settimana fa, infatti, un'altra donna era stata aggredita mentre faceva ritorno a casa con la spesa.

Inseguita dal cinghiale

La 58enne attaccata in Piazza Palermo, si è imbattuta nell'animale, che appena l'ha vista ha iniziato ad inseguirla e poi l'ha attaccata, ferendola ad una gamba. Trenta giorni di prognosi, invece, per una donna di 35 anni ferita da un asino a Borzonasca. Era arrivata in ospedale con un trauma toracico e alcune fratture.