Malore alla guida, donna finisce con l'auto nel canale e muore

Un malore alla guida potrebbe essere all'origine dell'incidente che stamani ha visto una donna finire con l'auto nel canale. L'incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 lungo la via Morolense, la strada che collega Patrica con Frosinone. Un'utilitaria scura è uscita di strada finendo nel canale in cemento che costeggia la carreggiata: a guidarla era una donna di 49 anni che lavorava come badante, Moira Sicara, di Frosinone.

Donna con l'auto nel canale, muore a 49 anni

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia stradale e il personale sanitario del 118 che ha fatto alzare in volo un'eliambulanza per procedere al trasferimento nella capitale. Ma è stato tutto inutile: la donna è stata estratta dall'abitacolo ormai senza vita.

Sarà il medico legale a stabilire se l'incidente ed il decesso siano stati determinati da un malore mentre la donna era alla guida oppure le cause siano state altre.