Donna aggredita a volto e braccio dentro casa dal suo pitbull: ferita

TREVISO)- Una donna di 76 anni è stata aggredita e ferita al volto dal suo pitbull. Paura nel pomeriggio all'interno di un'abitazione di via Sega a Castion di Loria. Una donna di 76 anni è stata aggredita dal suo pitbull riportando ferite ad un braccio e alla testa: per l'anziana è stato necessario allertare il Suem 118. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini spaventati dalle urla che provenivano dall'abitazione della donna. La 76enne è stata portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

