Morta soffocata da un boccone di mozzarella sotto gli occhi del marito

PASTENA - Una donna di 52 anni è morta soffocata da un boccone di mozzarella. Il marito non sapendo come intervenire ha immediatamente allertato i soccorsi sanitari ma, una volta giunti sul posto, gli stessi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna si trovava a letto perché aveva subito un'operazione. Il fatto è accaduto in via Trento a Pastena (Salerno). C'è un precedente dello scorso novembre a Cetara: identica situazione, l'uomo aveva 61 anni.