La Pro Loco e tutta Camerino in lutto: si è spento a 68 anni l'ex presidente Renzo Riccioni

CAMERINO - Si è spento questa mattina all’ospedale di Camerino Renzo Riccioni, per molti anni presidente della Pro loco di Camerino. Aveva 68 anni, lascia la moglie Emanuela, la figlia Roberta, il genero, il nipotino e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15.30 nella basilica di San Venanzio. Con grande impegno e lavorando in prima persona, uomo dal carattere pacato e cordiale, aveva guidato la Pro loco fino al marzo 2022, quando per sua scelta non si era voluto ripresentare come presidente, pur rimanendo nel direttivo.