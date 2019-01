Diventa vegana e cambia la dieta anche al suo cane Le perplessità del medico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lacambia dieta anche al suo. Sarah Dallera, di Sydney, è diventata vegana nel 2014 e da allora haBrioche che mangia ogni giorno patate dolci cotti, lenticchie, ceci, broccoli e zucchine. Il piano alimantare è stato studiato sulla base di quelli che sono i nutrimenti necessari al suo amico a 4 zampe, ma certo la sua scelta ha fatto piuttosto discutere.Sarah non sapeva che i cani potevano vivere con cibi vegani, ma ha iniziato a fare delle ricerche. Dopo aver lavorato come infermiera veterinaria per dieci anni, Sarah ha deciso che non voleva più sostenere l'industria della carne a causa del trattamento degli animali. La 36enne ha fatto delle ricerche e ha scoperto che i cani sono onnivori, così presto hanno cambiato la dieta di Brioche, scoprendo anche che nelle sue crocchette c'erano spesso ortaggi e legumi di vario genere.Ci sono comunque dei rischi legati a questo cambiamento di dieta: la principale preoccupazione per i cani vegani è la mancanza di proteine ​​e aminoacidi. La carne è considerata un'importante fonte di proteine, se un cane ne riceve troppo poca, come se assume poco calcio o vitamina D, la sua salute potrebbe essere messa a repentaglio. Secondo il veterinario ed ex presidente della US Humane Society Dr. Michael Fox, alcuni cani adulti si adattano e addirittura prosperano con diete vegane ben bilanciate, ma la maggior parte fa meglio con una varietà di cibi che includono alcuni grassi e proteine ​​animali, come ha spiegato a Metro . Ma il medico ha chiarito che la dieta vegana può essere valida una volta a settimana per disintossicarsi, mentre a lungo andare potrebbe causare rischi.