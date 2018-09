Di Maio: «L'uomo è fatto d'acqua per oltre il 90%». Il web: «Siamo meduse»

E' facile andare senza guardarci in faccia

Che al 90% anche noi siamo fatti d'acqua

Mi ricordo la rabbia che hai disintegrato

E ancora non so se ti è piaciuto #ManuelAgnelli e gli @weareafterhours

che ispirano #Dimaiohttps://t.co/PdMOIBmZuP — Erre Ci (@raffamad81) 5 settembre 2018

Aumentata del 30% l'acqua corporea in soli 3 mesi di governo. Avanti così! #risultati https://t.co/s2eeabZhgJ — Andrea Pappalardo (@andrea_pappo) 5 settembre 2018

Il corpo umano ha il 60% di acqua, non il 90%.

L'ignorantone s'è confuso con l'anguria.

Dovevano farlo ministro dell'agricoltura.https://t.co/I2DyRbJAXq — Mario Bianchi #noalgovernofascista (@mariobianchi18) 5 settembre 2018

interviene per difendere il principio dell'acqua pubblica e scatena l'ironia del web. Il leader del Movimento 5 Stelle, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, in collegamento con lo studio di Presadiretta, su Rai Tre, ha infatti dichiarato: «Serve una rivoluzione culturale, l'acqua è un bene primario, se pensiamo che il corpo umano è costituito, per più del 90%, di acqua».La percentuale indicata da Di Maio, tuttavia, è parecchio superiore alla realtà: il corpo umano è costituito di acqua per circa il 60-70%. Il ministro e vicepremier, quindi, ha scatenato l'ironia del web. Molti utenti, infatti, si sono chiesti: «Ma siamo umani o meduse?».