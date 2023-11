Morto Davide Renne, il direttore creativo: malore improvviso a 46 anni, nominato solo dieci giorni fa

Morto Davide Renne: un gravissimo lutto nel mondo della moda. Moschino comunica la morte di Davide Renne, aveva 46 anni: un malore improvviso non gli ha lasciato scampo il 10 novembre 2023 a Milano. Davide Renne aveva assunto il ruolo di direttore creativo in Moschino solo pochi giorni fa, il primo novembre scorso. Per vent’anni aveva guidato l’ufficio stile donna di Gucci. Lunedì l'operazione a Milano per un problema al cuore. Dopo tre giorni di terapia intensiva la notizia della scomparsa.

L'annuncio della maison Moschino

«Non ci sono parole per descrivere l’incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento così drammatico - spiega Moschino in un comunicato ufficiale - Davide si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ha stroncato troppo presto la sua giovane vita.

Chi era Davide Renne

Quella di Davide Renne a nuovo direttore creativo di Moschino era una delle nomine più attese di questa stagione nel mondo della moda che conta. L'annuncio era arrivato lunedì 16 ottobre corredato da post diffusi sui canali social del brand nei quali erano contenute le dichiarazioni ufficiali del presidente di Aeffe, gruppo del lusso che ha acquisto Moschino nel 2021, e dello stilista toscano che aveva accettato l'incarico con entusiasmo.

Per due decenni Davide Renne ha ricoperto il ruolo di Head Designer for Womenswear all'interno delll'ufficio stile donna di Gucci. In Moschino avrebbe supervisionato le collezioni donna, uomo e accessori. «È un designer brillante, e un essere umano speciale - aveva scritto Ferretti nella nota dell'annuncio - Franco diceva che le cattive maniere sono l'unico vero cattivo gusto, e conoscendo Davide sono rimasto colpito non solo dal suo evidente talento ma dalla sua gentilezza, dalla sua sensibilità».

Moschino, morto Davide Renne: era il direttore creativo, nominato meno di un mese fa https://t.co/RcWyMMIEwu — Leggo (@leggoit) November 10, 2023

L'emozione di Davide Renne era stata evidente: «Franco Moschino aveva soprannominato il suo studio "la sala giochi". È così: ciò che la moda - soprattutto quella italiana, e la maison Moschino in primis - può realizzare con la sua influenza dovrebbe essere sempre fatto con un senso di gioco, di gioia. Un senso di scoperta e sperimentazione. Sono profondamente consapevole dell'onore che Massimo Ferretti, un gentiluomo quasi paterno nei miei confronti con la sua capacità di ascoltare e dialogare durante i nostri incontri - aveva sottolineato - mi abbia concesso di prendere il timone della Maison fondata da una delle grandi menti della moda».

Il dolore social dei colleghi

Tra i primi commenti postati su Instagram, quello di Alessandro Dell’Acqua: Ciao Davide!! Sarai sempre nel mio cuore. Il primo lavoro a Milano di Renne è stato nel team stilistico di Alessandro Dell’Acqua, assieme a un altro dei nomi nuovi dello stile italiano, Walter Chiapponi.