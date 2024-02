Dario De Gennaro, 23enne scomparso a Molfetta. Un giovane confessa ai carabinieri: «L'ho ucciso durante una lite»

MOLFETTA - Choc in Puglia dove un giovane di 29 anni oggi pomeriggio si è presentato ai carabinieri insieme ai suoi avvocati confessando di aver commesso un omicidio. Accade a Molfetta e la vittima è un ragazzo di 23 anni, Dario De Gennaro, residente nel paese del Nord Barese. Del giovane non si avevano notizie da ieri e i familiari avevano denunciato la scomparsa sui social.

Dario De Gennaro aveva 23 anni

Il 29enne si è presentato spontaneamente ai militari e ha confessato di aver accoltellato a morte De Gennaro dopo un litigio ieri pomeriggio nella sua abitazione: dopo la confessione è stato arrestato.

Il 23enne ucciso è stato trovato nell'abitazione del presunto assassino ancora riverso sul pavimento. Non è chiaro cosa abbia innescato la violenta discussione sfociata nell'omicidio.

Nelle ultime ore familiari e amici della vittima avevano denunciato la sua scomparsa con alcuni post sui social: Dario non rispondeva al cellulare dalle 15.30 di giovedì, nonostante il telefono risultasse acceso. «Per favore se avete visto mio figlio avvisatemi», le parole disperate della mamma su Facebook. Questo pomeriggio il tragico epilogo e la confessione del presunto killer.

L'omicidio a coltellate

Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini coordinate dalla Procura di Trani, del 23enne si erano perse le tracce da più di 24 ore e i suoi familiari ne avevano denunciato la scomparsa dando il via alle ricerche. Il presunto autore del delitto avrebbe raccontato ai carabinieri di aver litigato con la vittima nella sua abitazione di via Immacolata, non lontano dal centro della città.

La lite avrebbe assunto toni sempre più accesi fino a quando il 29enne avrebbe colpito più volte l'uomo con un coltello per poi andare via. Il cadavere è stato trovato nel pomeriggio di oggi nell'appartamento in cui sono stati effettuati i rilievi da parte carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Molfetta e dei colleghi della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari. Sul corpo del 23enne sono stati svolti i primi accertamenti medico legali.