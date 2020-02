A Caltagirone (Catania) è crollata in serata una palazzina di due piani: persone soccorse sui balconi . «Squadre ordinarie, #usar e cinofili dei #vigilidelfuoco stanno intervenendo a Caltagirone (CT) per il crollo di una palazzina di 2 piani: soccorse due persone bloccate su un balcone. In corso la ricerca di eventuali dispersi 20:30 #1febbraio».

USAR = Urban Search and Rescue — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 1, 2020

È quanto si legge in un tweet dei vigili del fuoco.



