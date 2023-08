Crociera di lusso per gatti a Singapore, ma i felini non mangiano e sono chiusi nelle gabbie. I costi e le polemiche

Nella strana estate dei granchi blu, c'è anche un'altra specie animale al centro dell'attenzione. Mentre a Cipro c'è un'epidemia di covid felino, altri gatti sono pronti per la corciera dei loro sogni - o quasi. Si parte da Singapore, nuova frontiera del turismo felino. Qui i mici più fortunati possono concedersi il lusso di una crociera dedicata a loro, tra paesaggi mozzafiato e cibo gourmet. Ma non tutto come sembra: i gatti spesso sono legati e separati dai cani che sono a bordo. Il cibo? Se un gatto non è nel suo ambiente difficilmente mangia.

Amici e mici

A bordo dello yacht a vela Royal Albatross, i felini possono rilassarsi in gabbie appositamente progettate sul ponte, mentre i loro proprietari si godono una cena da quattro a sette portate, guardando il tramonto. L’operatore di yacht ha lanciato queste crociere feline nella citta-stato del Sud-Est asiatico ad agosto, dopo il successo di quelle dedicate ai cani. Per due ore e mezza, circa 15 gatti e 130 umani navigano lungo la costa dell’isola turistica di Sentosa, con la costa di Singapore e i fuochi d’artificio di fronte.

«Penso che stiano bene si godono il panorama e il senso di liberta, credo», dice Marissa Ng, una manager delle risorse umane di 28 anni, mentre i suoi gatti Coco e Bobo guardano intensamente il mare chiusi in una gabbia dietro il suo tavolo. Dal 2001 questa barca ha accolto a bordo piu di 2mila cani. Sono gia state vendute diverse centinaia di biglietti per le crociere con i gatti, al prezzo di 225 dollari di Singapore (152 euro circa).

«Come cane e gatto»

Ma cani e gatti affrontano viaggi separati.

Ma mentre ai primi viene offerto un pasto di tre portate al tavolo, i proprietari di gatti portano via il pasto del loro animale, poiche i felini spesso si astengono dal mangiare quando non si trovano in un luogo familiare. Tall Ship Adventures afferma di aver consultato esperti e associazioni come la Society for the Prevention of Cruelty to Animals per offrire la migliore esperienza possibile. Per precauzione, i gatti indossano un’imbracatura e sono permanentemente legati. Devono inoltre essere vaccinati e sterilizzati.

«Questo è un buon momento per trascorrere la giornata in famiglia, dato che abbiamo appena preso Mahmud (il gatto, ndr.)», ha detto Aziana Aziz, un'insegnante di 41 anni che naviga con il figlio e il marito. Non mancano le polemiche sui social: «Una follia».