Incidente con lo scooter, uomo muore sul colpo: il figlio di 10 anni lo teneva per mano

Scontro tra uno scooter e una panda, perde la vita un 44enne. Ieri pomeriggio, intorno alle 19.30 in via Cancello è avvenuto il terribile incidente. L'uomo che ha perso la vita era in sella insieme a suo figlio di 10 anni, entrambi avevano il casco. Il bambino è stato portato al Santobono.

Drammatiche le testimonianze dei passanti che hanno assistito alla scena del bambino che si è alzato in piedi dopo lo scontro e si è avvicinato al padre, chiamandolo e tenendogli la mano. Per lui non c'è stato nulla da fare. Si stanno esaminando i filmati delle videocamere comunali presenti in quel tratto, messe a disposizione della magistratura, aiuteranno a ricostruire la dinamica. Sono intervenuti sul posto gli agenti del commissariato di Afragola.

