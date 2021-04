Covid in Italia, il bollettino di venerdì 9 aprile: i dati completi dopo le 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 9 aprile del Ministero della Salute: i dati completi dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre quattro regioni passano in zona arancione e la Sardegna, "bianca" a marzo, che diventa invece rossa, i dati degli ultimi giorni sui contagi vedono numeri più bassi, anche se il numero dei decessi è ancora altamente preoccupante. Ieri i nuovi positivi sono stati poco più di 17mila, con 487 morti e un leggero calo di ricoveri e terapie intensive.

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi dati. In Veneto i nuovi positivi sono 988 con 38 morti, mentre in Toscana si contano oggi 1.309 casi e 33 decessi. In Puglia i casi di oggi sono invece 1.791, con 48 morti. In Friuli Venezia Giulia 336 casi e 29 morti, 452 casi nelle Marche e 212 in Basilicata.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

