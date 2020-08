Coronavirus in Italia, record di tamponi ma anche tanti positivi: sono 1.444. "Solo" un morto nelle ultime 24 ore

La situazione coronavirus in Italia in base al bollettino di oggi, sabato 29 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.444(contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila (sono 99.108), secondo i dati del ministero della Salute.

I casi totali di coronavirus in Italia ammontano ora a 266.853, le vittime a 35.473. Le persone attualmente positive sono 23.156, con un incremento di 121 in 24 ore. I guariti sono 208.224, ben 1.322 in più. I pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità fino a 79, il secondo giorno consecutivo di aumento dopo l'incremento di 7 di ieri. I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168), aumentano di 126 i pazienti in isolamento domiciliare (21.909 il totale).

