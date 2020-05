Coronavirus, studente tornato da Cina: «Cento giorni di quarantena, Wuhan posto fantastico»

«Oggi per me è il centesimo giorno in quarantena, partendo da Wuhan, poi a Roma e finalmente nella mia città natale, a casa, con i miei genitori, il mio cane e tutti i vicini. E' stato un giro incredibile e spero che cambierà presto». Lo scrive ieri, primo maggio, su facebook Lorenzo Di Berardino, lo studente di Pescara rientrato a febbraio da Wuhan dopo una lunga attesa.

«Mai in tutta la mia (relativamente breve) vita mi sarei mai aspettato di trovarmi bloccato nel bel mezzo di una delle epidemie più grandi e pericolose di tutta la storia umana, ma è successo e bisogna imparare ad adattarsi alla situazione che è Vivere in - scrive - Wuhan è stato un posto fantastico per me, un luogo di arricchimento morale e crescita personale, e sarò sempre molto grato a chi ha preso parte al processo. Ora è il momento di continuare a lottare finché ci vuole per fermare questo momento critico che l'intero genere umano sta attraversando. Tenetevi forte tutti, presto finirà, ci rimedieremo a tutti quelli che non ce l'hanno fatta».

