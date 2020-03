Insegnanti organizzano festa nel cortile della scuola: 10 denunciati

Ultimo aggiornamento: 14:45

Hanno organizzato una festa malgrado il divieto del decreto Conte per il, con musica e barbecue, nel cortile di una scuola internazionale alla periferia di Roma, la scuola internazionale francese Saint Dominique. Per questo dieci persone, tra docenti e dirigenti dell’istituto, sono stati denunciati dai carabinieri per violazione delle prescrizioni imposte dal Governo per il contenimento della diffusione di coronavirus. I docenti denunciati vivono dentro alla scuola insieme alle loro famiglie.L’allarme è scattato ieri pomeriggio con molte chiamate arrivate ai carabinieri della stazione La Storta che segnalavano fumo, musica e schiamazzi provenire dal cortile di una scuola internazionale della zona. All’interno del cortile i carabinieri hanno trovato 17 persone tra dirigenti e insegnanti con i figli che stavano facendo un barbecue: 10 i denunciati.