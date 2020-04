Luis Sepulveda morto per coronavirus: lo scrittore cileno aveva 71 anni

coronavirus lo scrittore cileno OVIEDO - E' morto perlo scrittore cileno Luis Sepulveda . Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l'infezione.

Autore di bestseller, Sepulveda, nato il 4 ottobre del 1949, viveva in Spagna, nelle Asturie, e lo scorso ottobre era stato festeggiato per i suoi 70 anni a Milano in un evento di Guanda, la sua casa editrice italiana. Complessivamente nel nostro paese ha venduto oltre 5 milioni di copie. L'ultimo romanzo uscito in Italia, paese che ama particolarmente e che lo ricambia con eventi e incontri sempre affollatissimi da un pubblico di ogni età, è 'La fine della storia' e l'ultima favola 'Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa'.



'Il vecchio che leggeva romanzi d'amore' è il suo primo libro pubblicato nel nostro paese, diventato subito un successo. Sono seguiti altri titoli memorabili come 'Diario di un killer sentimentale', 'Le rose di Atacama' e la prima favola 'Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare' diventata un film d'animazione per la regia Enzo D'Alo' che lo ha consacrato come scrittore non solo per un pubblico adulto ma per tutte le età.

