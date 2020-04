Coronavirus, muore d'infarto a 32 anni al funerale della madre deceduta per il Covid

Coronavirus Non fa in tempo a seppellire la madre che muore anche la figlia. Succede nello Warwickshire, in Gran Bretagna. Laura Richards, 32 anni, è morta durante il funerale della madre, Julie Murphy, 63 anni, deceduta per Coronavirus. Laura ha avuto un infarto mentre la madre veniva seppellita al cimitero di Atherstone. La sorella di Laura, Lisa Green, ha provato a rianimarla insieme a suo marito, all'altra sorella Kelly, e ad altri. Non è servito a nulla.

Le prime testimonianze di quanto accaduto al cimitero sono state racconte dal Sun. «All'inizio pensavamo fosse un attacco di ansia ma poi abbiamo dovuto chiamare il 999», ha raccontato Sadie, un'altra sorellastra della giovane vittima. «Stavano calando mia madre nel terreno e Laura improvvisamente ha detto: ‘Non riesco a respirare, non riesco a respirare. Ha avuto un grave attacco di cuore. Perdere tua sorella al funerale di tua madre è come un film horror», ha aggiunto Sadie.

