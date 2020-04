Coronavirus, morto in Gran Bratagna bambino di 5 anni: è la più giovane vittima in Europa

coronavirus nel Regno Unito, diventando la vittima più giovane del Covid-19 in Europa. Lo ha reso noto il Servizio sanitario britannico, che porta a 4.313 il numero delle persone decedute nel Paese a causa del coronavirus. Il bimbo è risultato positivo dopo che un test è stato condotto in seguito alla sua morte ieri. LONDRA - Un bambino di cinque anni è morto a causa delnel Regno Unito, diventando la vittima più giovane del Covid-19 in Europa. Lo ha reso noto il Servizio sanitario britannico, che porta a 4.313 il numero delle persone decedute nel Paese a causa del coronavirus. Il bimbo è risultato positivo dopo che un test è stato condotto in seguito alla sua morte ieri.

Nuovo record di 708 morti in più in 24 ore negli ospedali del Regno Unito per coronavirus (contro i 684 indicati ieri), secondo gli ultimi dati aggiornati del ministero della Sanità britannico diffusi oggi. I decessi totali registrati salgono a 4.313, mentre i contagi passano da 38.168 a 41.903, con un incremento giornaliero di poco più di 3700 inferiore rispetto ai 4.450 di ieri. I test eseguiti nel Paese toccano infine i 183.190, con un ritmo quotidiano che scende seppur di poco sotto quota 10.000.

