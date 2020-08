Coronavirus, negli Usa 1.442 morti nelle ultime 24 ore. Madrid la città europea che ha avuto più vittime

Ultimo aggiornamento: 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Madrid è la grande città europea che ha avuto il più alto numero di morti per coronavirus. Lo rivela uno studio dell'ufficio britannico di statistica (Ons), riportato dai media spagnoli. La settimana più drammatica per la capitale della Spagna quella del 27 marzo quando a causa del Covid-19 morirono quattro volte più persone della media europea. Lo studio ha confrontato il numero di morti dei primi mesi del 2020 con quelli del periodo 2015-2019. In Spagna la seconda città più colpita dalla pandemia è Barcellona, mentre nel resto d'Europa sono Birmingham (+249,7%) e Londra (226,7%). In Italia Milano, con un incremento di persone decedute del 149%.LEGGI ANCHE:Gli Stati Uniti hanno registrato 1.442 morti legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale sono 153.268 i decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Per il quarto giorno consecutivo nel Paese si sono registrati oltre 1.200 morti collegate alla pandemia. Negli Usa si contano, inoltre, 69.160 nuovi contagi, che portano a oltre 4,5 milioni i casi confermati.Sono 45 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati nelle ultime 24 ore in Cina, 39 dei quali trasmessi localmente. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali, sottolineando che 31 dei nuovi contagi sono stati registrati nello Xinjang, la regione più colpita al momento, mentre a Liaoning, nel nord-est della Cina, dove è scoppiato un focolaio legato a un impianto ittico nella città di Dalian, si contano otto nuovi contagi. Dei sei casi 'importatì, quattro riguardano Shanghai e due Guangdong. Non si sono registrati decessi legati al virus rispetto a ieri.LEGGI ANCHE:Si è registrato un altro record di nuovi casi di coronavirus, con 57.118 positivi confermati nelle ultime 24 ore. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi ha aggiornato quindi a 1.695.988 il totale delle persone contagiate. È il terzo giorno consecutivo che si registra un aumento di oltre 50mila nuovi casi in 24 ore. Le autorità collegano l'impennata dei casi all'incremento dei tamponi eseguiti. In merito alle vittime, sono almeno 36.511 le persone che hanno perso la vita in India per complicanze legate al'infezione, 764 in più rispetto a ieri. L'India è attualmente al terzo posto al mondo nella lista dei Paesi maggiormente colpiti, dopo gli Stati Uniti e il Brasile. Le autorità di Nuova Delhi parlano di 565.103 casi ancora attivi e di 1.094.374 guariti.