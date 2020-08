Coronavirus Italia, il bollettino: forte aumento dei casi (523), le vittime sono 6

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 13 agosto 2020. Sono 523 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con un incremento di 42 unità rispetto a ieri, quando i casi segnalati sono stati 481. Le vittime odierne sono 6, che portano il computo complessivo a 35.231. Nelle ultime 24 ore si registrano 226 guariti, per un totale di 202.923 da inizio emergenza. Sono 55 le persone attualmente in terapia intensiva, 2 in più di ieri. I tamponi effettuati oggi sono 51.188.

I dati delle Regioni



Lombardia

Lazio

In Lombardia nelle ultime 24 ore si registrano 74 nuovi casi di positività al coronavirus, di cui 14 "debolmente positivi" e 4 a seguito di test sierologico. I positivi ieri erano 102. Lo rende noto Regione Lombardia. Due le vittime: i decessi complessivi salgono a 16.835. Sono 54 le persone guarite o dimesse, mentre sale di 1 il numero dei pazienti in intensiva e di 5 quello delle persone ricoverate in altri reparti. Sul fronte territoriale, a Como, Cremona, Lodi e Sondrio si registra un solo contagio, mentre a Milano sono 28, di cui 14 in città, a Brescia e Mantova 8, a Varese 7, a Bergamo, Monza e Pavia 3, a Lecco 2.LEGGI ANCHE«Oggi registriamo 36 casi e un decesso. Di questi 22 sono di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze: quattro i casi di rientro da Malta, tre da Corfù e uno da Grecia, due casi da Ibiza e due da Barcellona, due da Francia, due i casi da Ucraina, un caso da Germania, un caso da Romania, un caso da Albania, un caso da Bulgaria e due casi da Sri Lanka». A comunicarlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Piemonte

È di un decesso e di 26 nuovi contagi il bilancio delle ultime 24 ore dell'emergenza coronavirus in Piemonte. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche 21 nuovi guariti e altri 590 in via di guarigione. Dall'inizio dell'emergenza i decessi in Piemonte di persone positive al Covid 19 sono 4.139, i positivi 31.982. Dei nuovi positivi, 22 sono gli asintomatici, 17 contatti di caso e 4 i casi importati. I ricoverati in terapia intensiva sono sempre tre, quelli non in terapia intensiva 77 (+1 rispetto ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 784. I tamponi diagnostici finora processati sono 530.384, di cui 290.974 risultati negativi.

Friuli Venezia Giulia

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 182, 12 più di ieri. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 7 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 15 nuovi contagi, di cui 11 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.476: 1.425 a Trieste, 1.068 a Udine, 750 a Pordenone e 230 a Gorizia, alle quali si aggiungono un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.946, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 166. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Campania

Sono 27 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania. Nove casi sono legati alla struttura sanitaria di Acerra, nel Napoletano (6 ieri e 3 oggi). I tamponi del giorno sono stati 1.708. Il totale dei positivi finora in Campania è di 5.170 su un complessivo di 354.546 tamponi. Nessun decesso, il bilancio resta a 440. I guariti del giorno sono 4, il totale arriva a 4.283.

