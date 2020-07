Coronavirus in Italia, 233 positivi e 11 decessi nelle ultime 24 ore

Ultimo aggiornamento: 18:09

Continuano a salire i casi di Coronavirus in Italia. Stando ai dati diffusi dal Ministero della Saluteil numero dei casi totali salecosì ripartiti: 3 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna e Toscana, 1 in Piemonte, Liguria, Lazio e Campania.che rispetto a ieri sono solo 17 in meno (totale 12.473). Preoccupa il boom di casi in Veneto (+55) ed Emilia Romagna (+54). In Lombardia 55 nuovi casi.di queste quasi la metà sono in Lombardia (22). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 771, in lieve aumento rispetto a ieri (+21). I nuovi positivi sono 55 in Lombardia, 54 in Emilia Romagna, 55 in Veneto, 14 nel Lazio e 12 in Campania, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Sardegna, Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e Provincia autonoma di Trento che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva calano di 3 unità, da 53 a 50, i ricoverati con sintomi sono 771 (+21), quelli in isolamento domiciliare sono 11.635 (-35). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 50.767, in aumento rispetto a ieri.