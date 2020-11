Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi venerdì 13 novembre: i dati alle 17

Coronavirus in Italia, alle 17 il bollettino di oggi venerdì 13 novembre del Ministero della Salute. Mentre i nuovi dati dell'Iss potrebbero portare a nuove misure, con Campania e Toscana che potrebbero diventare regioni rosse, sono ancora alti i dati sui nuovi contagi nel Paese: dai singoli bollettini regionali emerge che in Campania ci sono oggi 3.900 nuovi positivi, in Veneto poco più di 3.600. Oltre 1.300 casi in Puglia.

APPROFONDIMENTI IN DIRETTA FB Covid, in Campania oggi 3.900 casi. De Luca attacca: «Il... IL RAPPORTO ISS Covid, Campania e Toscana diventano regioni rosse: Emilia, Friuli e... IL POST SU FB Bonaccini positivo al Covid: «Ho una polmonite bilaterale. Mi...

Leggi anche > Campania e Toscana diventano regioni rosse. Emilia, Friuli e Marche arancioni

+++ALLE 17 IL BOLLETTINO NAZIONALE+++

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA