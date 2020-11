Coronavirus in Italia, 352 morti e 30.550 nuovi positivi. Una emergenza senza fine

Coronavirus in Italia, il bollettino del Ministero della Salute di oggi mercoledì 4 novembre. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 30.550 con 211.831 tamponi. 352 invece i decessi (ieri erano stati 353). Ieri i casi in più erano stati 28.244 con 182.287 tamponi. Con 5.003 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 443.235 (25.093 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 21.630 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 39.764, mentre il numero totale dei casi è di 790.379. Dei 352 morti di oggi 96 vengono dalla Lombardia, 58 dalla Toscana, 37 dal Piemonte, 34 dal Lazio e 24 dalla Liguria. La regione più colpita è ancora la Lombardia con 7.758 nuovi casi, seguita dalla Campania per la prima volta oltre i 4mila (4.181), dal Piemonte (3.577) e da Veneto (2.436) e Lazio (2.432). Sopra i mille casi anche Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Sicilia, mentre la Puglia è appena sotto (994).

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 790.379 (30.550 in più rispetto a ieri), di cui 39.764 morti e 307.378 dimessi e guariti, 5.003 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 443.235, ieri era di 418.142, un aumento di 25.093 unità.

Sono 2.292 i malati in terapia intensiva (+67 rispetto a ieri quando erano 2.225) di cui 507 in Lombardia (+32), 233 in Piemonte (+20), 217 nel Lazio (+20), 197 in Toscana (+7) e 175 in Campania (-52). I ricoverati con sintomi sono 22.116, 1.002 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 418.827 (20.024 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 16.497.767, di cui 211.831 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 182.287). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 10.021.035. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

