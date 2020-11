Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 novembre: oggi 504 morti e 27.354 casi in più (ma con 152mila tamponi)

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 16 novembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 27.354 (ieri erano stati 33.979 con 152.663 tamponi). 504 i morti (ieri erano stati 546). Con 21.524 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 717.784 (5.294 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 24.055 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale dunque a 45.733, mentre il numero totale dei casi è di 1.205.881 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2.

