Calabria, Zuccatelli si è dimesso: «Pago per una gaffe». Gaudio verso la nomina a commissario, Gino Strada consulente

«Pago per una gaffe». Il commissario per la Sanità in Calabria Giuseppe Zuccatelli si è dimesso: «Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro Speranza per rispetto che ho e ho sempre avuto per le istituzioni». La richiesta delle dimissioni del commissario anti-Covid per la Calabria, infatti, era stata fatta dal ministro della Salute Roberto Speranza con una telefonata a Giuseppe Zuccatelli.

«Per la situazione che si è venuta a creare - spiega Zuccatelli -, per eventi non provocati da me, perché io ho fatto semplicemente una riunione e qualcuno ha estrapolato clandestinamente un video diventato virale, non c'è bisogno di motivare una cosa del genere. Io sono una persona legata fortemente alla democrazia e alle sue istituzioni, e quando un'istituzione democratica ti chiede di dimetterti, tu non hai bisogno di dire mi, mo, ma, ti dimetti e basta».

Palazzo Chigi lavora a nuovo commissario

A Palazzo Chigi, dove era atteso un Cdm alle 13 sulla manovra, la riunione è slittata. «Sono ore frenetiche, si lavora per uscire dallo stallo», spiega una fonte di governo. Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza, dovrebbe essere il nuovo commissario alla sanità in Calabria. La nomina potrebbe essere formalizzata già oggi in Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo. Il fondatore di Emergency, Gino Strada, potrebbe avere un ruolo da consulente, affiancando Gaudio nel suo lavoro.

La telefonata

«Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l'ho fatto. Non so chi mi sostituirà ma so che mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria». Lo ha detto l'ormai ex commissario alla sanità in Calabria Giuseppe Zuccatelli. Zuccatelli era commissario anche dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. Incarichi da cui si è dimesso.

Morra: «Zuccatelli si è dimesso, siamo sulla buona strada»

«Il commissario Zuccatelli si è dimesso! Siamo sulla buona Strada». Così, con un chiaro riferimento al fondatore di Emergency, il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, su Facebook.

Il commissario Zuccatelli si è dimesso! Siamo sulla buona #Strada. Pubblicato da Nicola Morra su Lunedì 16 novembre 2020

Sapia (M5S): «I n Calabria ora il governo non sbagli più »

«Le dimissioni di Giuseppe Zuccatelli dall'incarico di commissario alla sanità calabrese rappresentano un segnale per il futuro del Servizio sanitario regionale. Ora il governo ha di nuovo il boccino in mano e non può sbagliare, visto il momento tanto delicato e caotico per Calabria, che rischia il collasso sanitario ed economico». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, alla Camera componente della commissione Sanità. «Già dalla primavera scorsa - continua l'esponente del Movimento 5 Stelle - avevo rilevato in maniera puntuale certe intemperanze di Zuccatelli, contestandolo nel merito delle scelte e aprendo gli occhi all'opinione pubblica. All'epoca il manager era commissario ad interim dell'Asp di Cosenza. Adesso occorre ancora rimboccarsi le maniche ed essere molto più combattivi, per difendere la sanità e la comunità calabrese, per assicurarle la tutela piena del diritto alla salute».

«Il nome di Zuccatelli era divisivo, quelle sue assurde dichiarazioni sull'inutilità della mascherina avevano creato rabbia e sfiducia in molti cittadini. Ora - sottolinea il deputato del Movimento 5 Stelle - c'è la necessità di un confronto aperto, da tenere al più presto, sui requisiti e sull'esperienza che dovranno avere tutti i componenti della struttura commissariale, atteso che dopo le vicende di Cotticelli e Zuccatelli i calabresi si aspettano risposte chiare, serie e rapide. Mi auguro - conclude Sapia - che non vengano mortificati gli esperti calabresi di comprovata esperienza».

Salvini: «Ora commissario calabrese e all'altezza »

«Il commissario del governo Zuccatelli, quello dei consigli su 'lingua in bocca per 15 minutì, si è dimesso. Bene, giusto così. Ora speriamo che per la sanità della Calabria venga finalmente scelta una personalità calabrese e all'altezza del compito». Lo scrive in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini.





