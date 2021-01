Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 31 gennaio: i dati alle 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di domenica 31 gennaio. Dalle 17 tutti i numeri del contagio regione per regione. Nel frattempo sono già stati pubblicati i dati del Veneto che conferma il calo iniziato già da diversi giorni registrando 499 contagi e 9 decessi. Sono invece 943 i nuovi positivi e 39 i decessi nel Lazio e 1277 i casi e 22 i decessi in Emilia Romagna.

Ultimo aggiornamento: 16:30

