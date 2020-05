Coronavirus, lo studio: «In Gran Bretagna rischio oltre 100mila morti quest'anno»

Oltre 100mila persone potrebbero morire in Gran Bretagna a causa del coronavirus entro la fine di quest'anno, se il governo allenterà troppo il lockdown e troppo in fretta. E' quanto emerge da uno studio congiunto della London School of Tropical Hygiene, dell'Imperial College London e di altri istituti inviato ai consulenti scientifici del gruppo consultivo del governo Johnson. Nel Paese si contano adesso 31.662 morti.

