Vanno a trovare un amico, beccati alla fermata del bus: 4 giovani nei guai

VENEZIA - Molte le denunce fatte dai carabinieri nella provincia di Venezia nei confronti di persone trovate fuori di casa senza un giustificato motivo. A Mirano, 4 giovani sono stati denunciati perché sostavano assembrati al capolinea Actv in zona «cittadella scolastica» dopo essere andati a trovare un amico. Uno di questi ha anche tentato di fornire false generalità.

A Martellago, Scorzè, Santa Maria di Sala, Marghera e Mestre, sono stati deferite sei persone perché, lontane dalle loro abitazioni, venivano trovati a diporto o sostavano in aree pubbliche senza giustificato motivo. Sempre a Scorzè, sono state denunciate due stranieri perché sostavano in auto ascoltando musica ad alto volume. In un kebab di Mirasono stati invece denunciati 3 stranieri, tra cui il titolare, perché trovati assembrati all'interno del locale. Per altro il titolare era già stato sanzionato anche nei giorni scorsi, per tanto l'esercizio commerciale è stato chiuso amministrativamente.

A San Donà di Piave, sono state denunciate alcune persone che stavano recandosi alle località balneari con la propria auto. Sempre a San Donà è stato denunciato un uomo trovato a lavare la propria autovettura in un'area di servizio, e un 25enne che, alla vista dei militari, ha tentato la fuga: bloccato, il giovane è stato trovato in possesso di 19 dosi di eroina. Infine in località Mussetta, sono state sorprese tre coppie mentre consumavano un aperitivo su un'improvvisata tavola posta a bordo strada. Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA