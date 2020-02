Coronavirus, Burioni: «Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena, i politici devono capirlo»

Dopo la notizia dei tre contagi da coronavirus in Lombardia, il virologo Roberto Burioni, che da giorni si dice preoccupato della situazione, ha insistito sulla quarantena per chiunque torni dalla Cina. In un post sui suoi social, Burioni ha lanciato un appello anche per i politici perché capiscano che la situazione è grave e da non sottovalutare.

LEGGI ANCHE: Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la febbre alta: partono le analisi per il "sospetto" coronavirus

«Le ultime notizie mi portano a ripetere per l'ennesima volta l'unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili», ha scritto Burioni commentando il caso del 38enne positivo in prognosi riservata all'ospedale di Codogno. Oltre a lui sarebbero stati contagiati anche sua moglie e un suo collega venuto dalla Cina, con cui era stato a cena.

Le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 21, 2020

Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA