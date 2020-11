Coronavirus, oggi in Italia 331 morti e 32.616 nuovi positivi. Boom di guariti (+6.183) ma aumentano ancora i malati gravi

Coronavirus in Italia, il bollettino nazionale di oggi domenica 8 novembre. I nuovi positivi di oggi sono 32.616 con 191.144 tamponi. Ieri i casi in più erano stati 39.811 con 231.673 tamponi. 331 invece i decessi (ieri erano stati 425). Con 6.183 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 558.636 (26.100 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 33.418 unità). Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 41.394, mentre il numero totale dei casi è di 935.104.

Dei 331 decessi di oggi 117 provengono dalla Lombardia, 35 da Piemonte e Emilia Romagna, 29 dalla Toscana, 21 dalla Puglia, 16 dal Lazio, 15 dalla Campania, 13 dalla Sicilia, 10 dall'Umbria, 9 dal Friuli Venezia Giulia, 6 dal Veneto, 4 dalla Calabria e dalla provincia autonoma di Bolzano, 3 dal Molise e dalla Valle d'Aosta, 2 dalla Liguria e dalla Sardegna, 1 dalla provincia autonoma di Trento e dalla Basilicata, nessun morto in Abruzzo.

La Lombardia si conferma la regione con il maggior incremento giornalieri con 6.318 contagi nelle ultime 24 ore seguita dalla cifra record per la Campania (4.601), dal Piemonte (3884) e dal Veneto (3.362). Sopra i duemila casi Toscana, Lazio e Liguria.

Aumentano ancora i malati ricoverati in terapia intensiva (+115 rispetto a ieri) e i pazienti ospedalizzati in altri reparti (+1.331). Sono ben 529.447 le persone attualmente in isolamento domiciliari con sintomi lievi o asintomatici.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 935.104 (32.616 in più rispetto a ieri), di cui 41.394 morti e 335.074 dimessi e guariti, 6.183 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 558.636, ieri era di 532.536, un aumento di 26.100 unità.

Sono 2.749 i malati in terapia intensiva (+115 rispetto a ieri quando erano 2.634) di cui 650 in Lombardia (+40), 304 in Piemonte (+20), 237 nel Lazio (dato invariato) e 226 in Toscana (+12). I ricoverati con sintomi sono 26.440, 1.331 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 529.447 (24.911 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 17.374.713, di cui 191.144 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 231.673). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 10.547.046. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

