Coronavirus, altri 201 decessi in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono contagiate 4452 persone

Nessun decesso causa Covid nelle Marche ma ecco il boillettino Coronavirus in Italia di oggi martedì 18 maggio diramato dal Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 4.452 su 262.864 tamponi (ieri erano stati 3.455 su 118.924 tamponi). Sono 201 invece i morti di oggi (ieri erano stati 140). Con 11.831 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 315.308, 7.583 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 5.991 unità.

Il tasso di positività è oggi dell'1,69% (ieri era stato del 2,90%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 124.497. Dei 201 morti di oggi 31 vengono dalla Lombardia, 30 dalla Campania, 21 da Piemonte e Puglia e 18 dalla Toscana. Anche oggi nessuna regione oltre i mille casi: le più colpite sono la Lombardia e la Campania con 598 nuovi positivi, seguite da Piemonte (437), Sicilia (411) e Puglia (407).

