Coronavirus, primo caso in una tribù remota dell'Amazzonia: morto un ragazzo di 15 anni

Primo indigeno morto per coronavirus in Brasile: si tratta di un adolescente di 15 anni dell'etnia Yanomami, una delle tribù dell'Amazzonia più a rischio di estinzione.

Le informazioni - rende noto il portale di notizie G1 - sono state diffuse dal Distretto sanitario speciale Yanomami (Dsei-Y) e confermate dalla segreteria per la Comunicazione del governo dello Stato di Roraima, dove si è verificato il decesso. La vittima viveva nella regione della Comunità Xirixana, nel comune di Alto Alegre, nel nord dello Stato. Il ministero della Sanità di Brasilia ha dichiarato in una nota di non essere stato informato della causa della morte del giovane e che non vi è ancora alcuna conferma della morte di indigeni nel Paese sudamericano a causa del Covid-19.

Ultimo aggiornamento: 15:17

