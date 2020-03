Coronavirus, bevono alcolici credendo che sia una cura: 44 morti in Iran per intossicazione

Sono almeno 44 le persone morte in Iran per intossicazione da alcol. Nel paese si è infatti diffusa la fake news che bere alcolici possa aiutare a sconfiggere il coronavirus. Il bilancio peggiore nella città di Ahvaz, vicino al confine con l'Iraq, con almeno 20 vittime. Altri 7 sono morti a Karaj, a nord-ovest di Teheran. In totale, secondo l'agenzia Irna, i morti per avvelenamento da alcol sarebbero 44.

LEGGI ANCHE:

Non si ferma l'allarme Coronavirus: ancora un vittima nelle Marche, i morti salgono a 13. I nuovi positivi 71, il totale è 394/ La mappa del contagio in tempo reale

Coronavirus e alimentazione: rischi, precauzioni e i cibi più indicati per le difese immunitarie

Tutti hanno creduto «alle voci secondo cui il consumo di alcolici potesse essere efficace nella cura» dei sintomi della Covid-19, dicono fonti ospedaliere. Per molti di loro sarebbe stato fatale il metanolo. L'alcol in Iran è illegale, ma molte persone riescono a procurarsi liquori fatti in casa o acquistare bottiglie di contrabbando. Secondo il bilancio ufficiale, le morti da coronavirus sono 237 in Iran, uno dei paesi al mondo più colpiti.

Ultimo aggiornamento: 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA