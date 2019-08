Donna trova in spiaggia oltre 2 milioni di euro di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

19 "mattoncini" di cocaina, per un totale di 2,1 milioni di euro. Ecco cosa ha trovato una donna mentre passeggiava sulla spiaggia di Bethell, a ovest di Auckland in. La polizia, contattata dalla signora, ha sequestrato i pacchetti e circondato la zona. Potrebbero infatti arrivare dal mare nuove involucri di cocaina dal mare.«Stavo portando a spasso i cani, quando mi sono accorta di quei pacchetti». Non è la prima volta che accade un episodio simile. Dalle isole Fiji fino a Tonga, poi Tahiti e infine Australia. Davanti alle coste di questi paesi si muovono le navi dei narcotrafficanti che battono le tratte tra il Sud America e l'Oceania.