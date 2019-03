Fermato dalla Stradale, nulla è in regola: gli piovono addosso 3.200 euro di multe

ABANO TERME - Nelle vicinanze di Abano Terme, martedì 26 marzo, un italiano di 43 anni alla guida di una Volkswagen Polo è stato fermato perché viaggiava senza aver allacciato le cinture di sicurezza. La Stradale gli ha chiesto la patente e lui non l'aveva con sè. Ma gli agenti hanno controllato sul data-base: la patente dell'uomo era scaduta dal 2014. Anche il veicolo, con cui stava viaggiando, era sospeso dalla circolazione in quanto, già nel mese di febbraio 2019, era stato sanzionato per non aver effettuato la revisione del mezzo prima della scadenza. Per cui I.F. veniva sanzionato per le varie infrazioni commesse per un complessivo importo di 32.34 euro e la decurtazione di 10 punti. Gli veniva, inoltre, ritirata la carta di circolazione, posto il veicolo sotto sequestro amministrativo ed intimato di esibire, entro 30 giorni presso un posto di Polizia, la patente di guida.

