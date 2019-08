Madre e figlia, chat erotiche con l'arzillo ottantenne ma poi scatta il ricatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MIRANO (VENEZIA) - Ottantenne arzillo, si è lasciato ingolosire da unae ha conosciuto le persone sbagliate. Tutto è cominciato l'estate scorsa quando il pensionato di, navigando in internet, ha conosciuto virtualmenteSi tratta di E,N,L, residente a Mirano, di 43 anni, e la figlia E.A.F.E.Z. di 26 anni residente a Budoni in provincia di Sassari. Il terzetto inizialmente si è scambiato saluti, qualche battuta un po' sopra le righe, ma nulla di più. Con il passare dei giorni però le due donne, una volta conquistata la fiducia dell'anziano, hanno iniziato a stuzzicare in maniera esplicita la vittima di turno. Si sono ripetute. Poi, puntualmente, le due donne sono passate all'incasso. «Amore, per giocare ancora insieme devi spedirci 150 euro a testa attraverso due postepay». L'anziano, che di fatto non si è mai tirato indietro di fronte a questi