Ricatto sexy dell'amante scaricata: arrestata coi soldi ancora in mano

SASSOCORVARO - Scattato l’arresto da parte di Carabinieri di Sassocorvaro, per il reato di estorsione da parte di una donna di origine nordafricana di 45 anni, separata, residente a Rimini. Era diventata l’amante di un 40enne di Sassocorvaro, in crisi familiare. Le cose sono degenerate quando l’uomo gli ha confessato che teneva molto a recuperare il rapporto con la moglie. Allo scopo di ottenere da lui dei soldi, 3 mila euro, per non far sapere alla consorte del loro rapporto clandestino, la donna nordafricana lo minacciava con una serie di telefonate, messaggi, fotografie compromettenti, video riprese e reazioni fuori dal normale. Manda anche una richiesta d’amicizia sulla pagina facebook della moglie. L’uomo si rivolge ai carabinieri e tende la trappola con 1.500 euro in una busta: appena la donna li passa a ritirare, scatta l’arresto.