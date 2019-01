Ragazzo di 22 anni travolto e ucciso dal treno: linea ferroviaria bloccata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo diitaliano diè statoda unnello scalo ferroviario di San Giorgio delle Pertiche questa mattina intorno alle sei. Il macchinista del treno ha visto il giovane in mezzo ai binari e non ha potuto evitarlo. A quanto pare si tratterebbe di un suicidio. I treni sulla tratta Padova-Camposampiero sono bloccati per i rilievi.Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.768.