Baviera, orrore nel "castello delle favole" di Walt Disney, molesta una turista e la spinge giù dalla ringhiera: ragazza muore a 21 anni

Il castello delle favole in Baviera fatto costruire dal re Ludwig II e diventato noto per aver ispirato Walt Disney, è dientatao teatro oggi di una fiaba dell'orrore. Una ragazza è morta in seguito ad un'aggressione avvenuta al castello di Neuschwanstein, una delle maggiori attrazioni turistiche della Germania, in Baviera.

Cosa è successo

Secondo quanto riportano alcuni media tedeschi, fra cui la Dpa, un uomo di 31 anni ha aggredito due turiste di 21 e 22 anni. Per il Muenchener Merkur, l'uomo le ha prima molestate sessualmente. In seguito a uno scontro fisico, le avrebbe spinte oltre la ringhiera nel burrone.