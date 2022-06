Treno regionale pieno di studenti deraglia in Baviera: 3 morti e 60 feriti. I vagoni si sono ribaltati e sono rotolati nella scarpata

Un treno è deragliato nel sud della Germania e diverse persone sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia. Ci sono almeno tre morti. L'incidente si è verificato intorno alle 12 e 15 in Baviera, nella zona di Burgrain, vicino alla città turistica alpina di Garmisch-Partenkirchen. Il portavoce della polizia Stefan Sonntag ha dichiarato all'agenzia di stampa Dpa che diverse persone sono rimaste ferite.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO È morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Aveva 89...

In Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen ist heute ein Personenzug entgleist.

Dabei sind mehrere Wagen (drei, wenn ich richtig gezählt hab) umgekippt.

Über Anzahl und Art der Verletzten gibt es derzeit unterschiedliche Aussagen.



(Quelle des Videos unbekannt) pic.twitter.com/NTFZig44tU — Tim Knopf (@lokfuehrer_tim) June 3, 2022

Un funzionario locale ha dichiarato che almeno 60 persone sono rimaste ferite, di cui circa 16 in modo grave, riporta DW. «È in corso una vasta operazione di soccorso per liberare i passeggeri ancora bloccati nei vagoni», ha dichiarato un portavoce della polizia, aggiungendo che il treno era abbastanza pieno al momento dell'incidente: molti sono studenti. Sei elicotteri hanno trasportato i feriti in ospedale.

Diversi vagoni si sono ribaltati e in parte sono rotolati giù per una scarpata a nord della stazione sciistica di Garmisch-Partenkirchen, in Baviera, come riporta il quotidiano regionale Münchener Merkur.

🇩🇪 Another shocking train accident today.

Three people died and several others were injured in the derailment of a DB regional train in Germany, near Garmisch-#Partenkirchen in the Bavarian Alps. pic.twitter.com/oWwxSukJdI — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) June 3, 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA