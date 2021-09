Carabiniere di 29 anni si toglie la vita sparandosi in caserma

CHIOGGIA - Un giovane carabiniere in servizio a Chioggia si è tolto la vita nella mattina di oggi, 18 settembre, sparandosi in caserma a Sottomarina. Aveva 29 anni, calabrese, ed era a Chioggia da circa un mese. Il carabiniere è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è morto poco dopo.



Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678



