«Camion con testate nucleari ha raggiunto un deposito di armi in Gran Bretagna»: sale la tensione in Europa. Che succede

Un convoglio «che trasporta diverse testate nucleari» ha viaggiato per circa 600 chilometri nel Regno Unito fino a raggiungere un deposito di armi. La lunga fila di camion ha percorso la M6 vicino a Kendal, città all'interno del distretto di South Lakeland in Cumbria ed è stata successivamente vista sulla M74 a Lesmahagow, a sud di Glasgow.

Il trasporto è considerato di routine, ma arriva in mezzo a crescenti tensioni in tutto il mondo a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Il convoglio è stato monitorato da Nukewatch UK, che traccia tutti i movimenti delle armi militari dall'Atomic Weapons Establishment Burghfield. Secondo il sito d'informazione inglese, l'aumento del numero di testate nucleari - annunciato nella recente Revisione integrata di sicurezza, difesa, sviluppo e politica estera - è iniziato da tempo e potrebbe anche essere in via di completamento.

Nel marzo 2021 il governo di Londra aveva annunciato che il Regno Unito sarebbe passato a una scorta complessiva di armi nucleari non superiore a 260 testate. L'analisi di Nukewatch mostra che durante il decennio 2010-2015 si è verificata una lenta ma costante riduzione del numero di testate nelle scorte di testate britanniche detenute a Coulport. Tuttavia, dal 2015 in poi questa tendenza s'è invertita e c'è stato un trasferimento netto di testate, con conseguente aumento delle scorte detenute dalla Royal Navy.

A partire da quel momento AWE, il programma di sperimentazione di innovazione di punta dell'esercito britannico, avrebbe iniziato la consegna dell'aggiornamentodella testata Trident - un SLBM imbarcato sui sottomarini tipo SSBN classe Ohio - del Regno Unito alla Royal Navy. Sulla base di diversi studi, Nukewatch stima che le scorte nucleari del Regno Unito siano cresciute fino a raggiungere circa 250 testate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA