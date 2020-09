Spara e ferisce un altro cacciatore a fucilate: ora rischia di perdere l'occhio

TIVOLI - Primo incidente all'apertura della stagione di caccia nel Lazio. Un cacciatore ha colpito al volto un 61enne impegnato anche lui in una battuta . Non si era accorto della presenza del "collega" e ha sparato diversi colpi verso di lui. È accaduto ieri a Tivoli, in provincia di Roma.

La vittima è un 61enne di Tivoli, che si è recato in ospedale dopo essere stato raggiunto da tre pallini sparati con un fucile al volto e all'occhio. L'uomo rischia di perdere la vista dall'occhio destro. È stato lo stesso ospedale di Tivoli ad avvisare la polizia che ha rintracciato l'altro cacciatore. Romano di 34 anni, l'uomo è indagato per lesioni gravissime.

