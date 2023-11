Il milionario di 46 anni che non vuole invecchiare: «Voglio la salute sessuale di un 18enne». Le terapie con trasfusioni di sangue del figlio

Nei mesi scorsi ha fatto molto parlare di sè, Bryan Johnson, il milionario americano 46enne, che ha speso una fortuna per ringiovanire il suo corpo ed il suo organismo, con cure sperimentali e scambio di sangue con il figlio adolescente. L'ultima notizia, riguarda il suo pene, che Johnson afferma essere ringiovanito di 15 anni, grazie all'impiego di particolari scosse elettriche.

Misura le erezioni

Il 46enne, in un'intervista, come rivela il Daily Mirror, ha rivelato di indossare anche un dispositivo che misura le erezioni notturne, convinto che siano indicative del miglioramento della sua salute. «Tutti dovrebbero conoscere queste tre cose: quanto pesi, quanto velocemente stai invecchiando e la durata delle tue erezioni notturne», ha detto Johnson al conduttore del podcast Steven Barnett.

Come un ragazzo di 18 anni

L'obiettivo del milionario è raggiungere una durata dell'erezione notturna simile a quella di un diciottenne. «Questi dati sono davvero importanti perché rappresentano la salute sessuale e psicologica», ha spiegato Johnson.

Questa misurazione della funzione sessuale, ha spiegato nel podcast, potrebbe aiutare a prevedere altri esiti della salute come la forma fisica cardiovascolare.

Sbalordito dai risultati

Tra le altre terapie che utilizza per invertire il processo di invecchiamento, Johnson ha spiegato di utilizzare la terapia a onde d'urto concentrate per migliorare la durata delle sue erezioni mentre dorme e ha dichiarato che finora è rimasto «sbalordito dai risultati». «Adesso sono a due mesi di trattamento e la mia esperienza soggettiva è che è come se il mio pene fosse ringiovanito di 15 anni».