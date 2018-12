Vigilante sventa la rapina ma i banditi lo picchiano e gli portano via la pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sventata rapina al supermercato Dok in via Sant’Angelo a Brindisi, ma i banditi picchiano il vigilante e gli portano via la pistola. E’ accaduto nel tardo pomeriggio quando due banditi con il volto coperto da passamontagna armati di una pistola si sono presentati davanti al supermercato Dok in via Sant’Angelo a Brindisi nell’omonimo quartiere.I due malviventi sono sbucati a piedi da via Pasquale Romano, svoltando a destra verso uno degli ingressi del supermercato. E’ qui che si sono trovati dinnanzi la guardia giurata dell’istituto VigilNova. Quest’ultimo vedendoli non ha esitato a bloccarli, ne è nata così una colluttazione.Uno dei due banditi ha gettato per terra il vigilante colpendolo a suon di calci e pugni mentre il complice , che impugnava la pistola , teneva sotto tiro un giovane che si trovava proprio accanto alla guardia giurata. L’aggressione è durata qualche decina di secondi, gran parte dei clienti all’interno dell’attività commerciale non si sono accorti di ciò che accadeva all’esterno e chi, invece se ne accorto, vedendo i due uomini per terra, ha pensato a una lite tra due persone. Durante la colluttazione il bandito ha sfilato la pistola dalla fondina del vigilante per poi fuggire via con il complice. I due malviventi si sarebbero allontanati a piedi.