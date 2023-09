Giorgio Armani torna in Puglia: il suo megayacht ha fatto ingresso nel porto di Brindisi. Il video

Dalla Laguna al porto di Brindisi. Lo stilista Giorgio Armani è tornato in Puglia: il suo megayacht - il Maìn - ha attraccato nel porto di Brindisi dove si fermerà per qualche giorno. Al momento sono in corso le operazioni di sbarco.

La tappa

Il mega yacht del magnate della moda resterà ormeggiato sulla banchina del Lungomare Regina Margherita fino a sabato per uno scalo tecnico poi proseguirà il viaggio per una località, al momento, top secret. Tanti i curiosi che hanno voluto immortalare con una foto uno degli yacht più lussuosi ed eleganti al mondo. A bordo solo l'equipaggio composto da dodici persone e il comandante Riccardo Martinelli. Un'occasione per lo staff per conoscere ed apprezzare le bellezze del nostro patrimonio culturale.

Il Festival di Venezia

Lo stilista e imprenditore italiano arriva dal Festival Del Cinema di Venezia, il suo yacht - uno scafo tutto nero di 65 metri realizzato dai cantieri Codecasa, è stato ormeggiato per giorni a Riva San Biasio, proprio di fronte all’Arsenale Militare, la locatione che Armani ha scelto per ospitare la sua One Night Only, sfilata evento a cui hanno preso parte solo 500 fortunatissimi invitati.

Un ritorno in Puglia per Armani che nelle scorse settimane è stato a Gallipoli per poi proseguire verso Leuca tra Torre San Giovanni e Lido Marini.