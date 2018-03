Colte sul fatto due borseggiatrici rom: la più piccola ha solo dodici anni

VENEZIA - Fermate dalla Polizia due giovani borseggiatrici rom, di cui una di soli dodici anni. Ieri pomeriggio a Venezia, in campo San Luca i poliziotti, in abiti borghesi, sono riusciti a cogliere le due in flagranza del reato mentre borseggiavano. La più grande, identificata per H. J., nata a Roma nel 1998, cittadinanza bosniaca, è stata accompagnata al carcere femminile di Pontremoli, in quanto già destinataria di un provvedimento di carcerazione per l’espiazione di una condanna a mesi 10 e giorni 26 di reclusione per reati contro il patrimonio.

