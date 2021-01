Coniugi scomparsi a Bolzano, fermato il figlio Benno: «Svolta improvvisa nelle indagini»

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli, 63 e 68 anni, i coniugi svaniti nel nulla a Bolzano lo scorso 4 gennaio. Nella notte è stato arrestato Benno Neumair, figlio trentenne della coppia: l'accusa è di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il 30enne si sarebbe costituito questa notte, dopo aver avuto un contatto con la Procura. Benno Neumair si trova attualmente nel carcere in via Dante a Bolzano.

L'arresto del giovane è arrivato dopo una svolta nelle indagini: non è ancora chiaro quali nuovi elementi gli inquirenti abbiano raccolto contro il trentenne, anche se fin da quando era stato sentito come testimone c’erano molti punti che non tornavano nella sua ricostruzione. Il più importante era il buco di mezz’ora nel suo alibi: il suo telefonino infatti era rimasto staccato dalle 21.32 alle 21.57 della sera del 4 gennaio in cui sono i scomparsi i suoi genitori.

La svolta nelle indagini sulla scomparsa

«A seguito di alcuni recenti elementi acquisiti nel corso delle indagini» la Procura di Bolzano, nella tarda serata di ieri, ha fermato Neumair Benno, indiziato di duplice omicidio ed occultamento dei cadaveri dei genitori Neumair Peter e Perselli Laura, si legge nella nota della Procura. «Nei termini processuali previsti dall'art. 390 c.p.p. verrà richiesta la convalida del fermo al giudice per le indagini preliminari. A tutela delle indagini e del diritto di difesa allo stato non possono essere comunicate ulteriori informazioni».

Chi era Benno Neumair, figlio dei coniugi scomparsi

Benno, istruttore di fitness, si era laureato a Innsbruck ed era tornato a casa dei genitori da qualche tempo, per stare meglio per via di una dipendenza da anabolizzanti. L'ipotesi dell'accusa era che Benno avesse ucciso i genitori per poi buttarli nell'Adige. Successivamente sarebbe andato a casa di un'amica argentina, per passare la notte lì: tornato dopo le 5, sarebbe poi uscito nuovamente. Tutti particolari che il figlio della coppia non ha chiarito del tutto con gli inquirenti. In questi giorni i legali di Benno avevano fatto sapere che il giovane si proclamava innocente, definendo alquanto fantasiose le tesi di ricostruzione delle forze dell’ordine.

