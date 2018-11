Arriva il black Friday del funerale: «Acquista oggi e muori quando vuoi»

Il black friday del funerale. Ormai impazzano gli sconti in vista di venerdì 23 novembre e spunta pure quello più impensabile. Tra le super offerte scontate, c'è anche quella di un'impresa di pompe funebri l'Outlet del Funerale di Cologno Monzese, in provincia di Milano, che propone sconti del 20% sul "pacchetto elegante": da 2.499 a 1.999 euro, cremazione inclusa.







"Ovviamente - spiega con un po' di ironia preventiva la società sul sito web ufficiale - è possibile acquistare preventivamente il pacchetto, non c'è bisogno di morire per forza venerdì 23 novembre". Meglio portarsi avanti, quindi, dicono loro. E lo conferma anche lo slogan pubblicitario scelto per la promozione: "Acquista oggi il tuo funerale scontato e muori quando vuoi".



"Gli appassionati degli acquisti attendono con trepidazione l'arrivo del Black Friday, giornata in cui piovono sconti e offerte su prodotti di ogni tipologia merceologica, dai biglietti aerei agli smartphone", hanno spiegato i vertici dell'impresa di pompe funebri. "L'Outlet del Funerale ha deciso di competere, sdoganando i soliti preconcetti che aleggiano nel suo mercato di riferimento".

